Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA 

Российская сторона в качестве ответного шага отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.
Ранее источники агентства сообщили, что кандидату на должность главы представительства NASA не выдали дипломатическую визу в России в ответ на аналогичный шаг Соединённых Штатов в отношении ряда российских дипломатов.
При этом имя кандидата от NASA не называлось.