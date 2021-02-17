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Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA 

RT на русском и ещё 3 18 минут назад
Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA
Фото: РИА Новости
Российская сторона в качестве ответного шага отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

Ранее источники агентства сообщили, что кандидату на должность главы представительства NASA не выдали дипломатическую визу в России в ответ на аналогичный шаг Соединённых Штатов в отношении ряда российских дипломатов.
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При этом имя кандидата от NASA не называлось.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , NASA , РИА Новости , США
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