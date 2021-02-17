Россия отказала в визе кандидату на должность представителя NASA 

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«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

Ранее источники агентства сообщили, что кандидату на должность главы представительства NASA не выдали дипломатическую визу в России в ответ на аналогичный шаг Соединённых Штатов в отношении ряда российских дипломатов.

При этом имя кандидата от NASA не называлось.