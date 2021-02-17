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Москва

Мир продолжает отказываться от прививок Pfizer и AstraZeneca 

Мария Иванова 21 минуту назад
Две страны заявили о проблемах с вакциной Pfizer
Фото: Reuters
Телеканал РЕН ТВ рассказал о проблемах двух стран с вакциной против коронавируса компании Pfizer.
Канал отмечает, что Индия передумала заключать контракт с Pfizer, не получив гарантий безопасности препарата, а в Японии планируют уничтожить несколько миллионов доз из-за нехватки специальных шприцев.
AstraZeneca тем временем продолжают критиковать в Евросоюзе из-за срыва сроков внедрения вакцины. Ранее появились новости о планах компании сократить поставки на 60 процентов в первом квартале 2021 года. В ЕС возникло подозрение, что компания на самом деле перенаправляет дозы в Великобританию.
ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19
Кроме того, в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: предварительные данные испытаний показали, что он обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.
Как писал «Рамблер», ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что использование вакцины «Спутник V» в ЕС могут одобрить в конце февраля — начале марта. Применение препарата одобрили в Сербии, Черногории, Венгрии, ОАЭ и еще 22 странах.
О регистрации препарата «Спутник V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января 2021-го на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
В медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».
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В мире , Кирилл Дмитриев , ЕС , ВОЗ , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РЕН ТВ
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