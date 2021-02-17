Две страны заявили о проблемах с вакциной Pfizer

Телеканал РЕН ТВ рассказал о проблемах двух стран с вакциной против коронавируса компании Pfizer

Канал отмечает, что Индия передумала заключать контракт с Pfizer, не получив гарантий безопасности препарата, а в Японии планируют уничтожить несколько миллионов доз из-за нехватки специальных шприцев.

AstraZeneca тем временем продолжают критиковать в Евросоюзе из-за срыва сроков внедрения вакцины. Ранее появились новости о планах компании сократить поставки на 60 процентов в первом квартале 2021 года. В ЕС возникло подозрение, что компания на самом деле перенаправляет дозы в Великобританию.

Кроме того, в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: предварительные данные испытаний показали, что он обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

О регистрации препарата «Спутник V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января 2021-го на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

В медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».