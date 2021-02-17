НАТО отработает «изоляцию» Крыма от России

Ближе к лету НАТО устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Черговий ООС». На Украине в связи с этим увидели шанс «отвоевать Донбасс».

Автор сообщения сослался на заявление верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса.

Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.

При этом журналисты отметили, что как раз в конце весны ожидается срыв перемирия в Донбассе и разворачивание активных боевых действий. В этом случае Россия, учитывая расположение войск НАТО на Украине, вряд ли решится вмешаться в конфликт, заявил автор.

«Так что… шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. Да и поддержка, если что, будет», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова и Донбасса. Аналитик назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, «болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России».