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Москва

Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального 

ТАСС и ещё 14 18 минут назад
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял решение, предписывающее России освободить осужденного Алексея Навального, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к секретариату Совета Европы.
По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

"В самом суде сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями", — отметил в этой связи собеседник агентства.

Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".
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В министерстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения — это признается всеми странами Совета Европы. Кроме того, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются, скорее, по доброй воле государств, а освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Позиция защиты

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что защита обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". По ее словам, обращение будет рассмотрено на заседании в марте. Защита Навального будет просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России. Эта статья предусматривает меры в отношении стороны, которая не исполняет решения ЕСПЧ.
Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных присудил им компенсацию в размере более €80 тыс., признав, что российские власти при производстве по делу "Ив Роше" нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных, однако оставил приговор без изменений. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.
Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Теперь отбывать его он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
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Комментарии 10
Политика , Видео , В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Ольга Михайлова , ЕСПЧ , Бундестаг , Совет Европы , Минюст РФ , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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