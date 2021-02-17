По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

"В самом суде сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями", — отметил в этой связи собеседник агентства.

Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил , что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу " Ив Роше ", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".

В министерстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения — это признается всеми странами Совета Европы. Кроме того, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются, скорее, по доброй воле государств, а освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Позиция защиты

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что защита обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". По ее словам, обращение будет рассмотрено на заседании в марте. Защита Навального будет просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России. Эта статья предусматривает меры в отношении стороны, которая не исполняет решения ЕСПЧ.

Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных присудил им компенсацию в размере более €80 тыс., признав, что российские власти при производстве по делу "Ив Роше" нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных, однако оставил приговор без изменений. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.