В Турции задержали пятерых россиян

"На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", — говорится в сообщении ведомства.