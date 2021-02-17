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Москва

В Турции заявили о задержании пятерых россиян 

РИА Новости 1 час назад
В Турции задержали пятерых россиян
Фото: Reuters
Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке "Исламское государство"*.

"На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии", — говорится в сообщении ведомства.

"Исламское государство*" (ИГ*) возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрало во время действий на территории Сирии, где воевало против правительственных сил.
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В мире , Происшествия , Министерство обороны , Исламское государство
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