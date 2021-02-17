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Москва

Верховная Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане 

Lenta.ru 36 минут назад
Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters
Верховная Рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий, сообщает «Страна.ua».
В документе дается оценка событиям 2013-2014 годов, которые на Украине официально называются Революцией достоинства. За постановление проголосовали 295 депутатов, в том числе 200 членов президентской фракции «Слуга народа».
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В тексте сказано, что 2010-2014 годах президент Виктор Янукович узурпировал власть, что привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также нарушениям прав и свобод человека.
Сама Революция достоинства названа «одним из ключевых моментов украинского государственного строительства и выразителем национальной идеи свободы». Также сказано, что герои Небесной сотни отдали жизни против диктатуры и за демократию.
Авторы постановления подчеркивают, что виновные в преступлениях на Евромайдане должны предстать перед судом. Виновниками смертей названы милиция и власти.

«Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу», — говорится в постановлении.

Кроме того, в тексте сказано, что «оккупация» Россией Крыма и Донбасса случилась «не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины».
Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах, которые закончились свержением Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.
В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость, Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет РФ в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.
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В мире , Виктор Янукович , Верховная Рада
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