Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане

Верховная Рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий, сообщает «Страна.ua».

В документе дается оценка событиям 2013-2014 годов, которые на Украине официально называются Революцией достоинства. За постановление проголосовали 295 депутатов, в том числе 200 членов президентской фракции «Слуга народа».

В тексте сказано, что 2010-2014 годах президент Виктор Янукович узурпировал власть, что привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также нарушениям прав и свобод человека.

Сама Революция достоинства названа «одним из ключевых моментов украинского государственного строительства и выразителем национальной идеи свободы». Также сказано, что герои Небесной сотни отдали жизни против диктатуры и за демократию.

Авторы постановления подчеркивают, что виновные в преступлениях на Евромайдане должны предстать перед судом. Виновниками смертей названы милиция и власти.

«Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу», — говорится в постановлении.

Кроме того, в тексте сказано, что «оккупация» Россией Крыма и Донбасса случилась «не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины».

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах, которые закончились свержением Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость, Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет РФ в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.