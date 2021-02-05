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Москва

Пока вы не уснули: «Северный поток-2» оказался под угрозой моратория 

Елена Прошина 57 минут назад
Пока вы не уснули: «Северный поток-2» оказался под угрозой моратория
Фото: ТАСС
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Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва

Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось после перерыва. Навальный изучал документы и общался с адвокатами.
Потерпевший принял участие в слушании по видеосвязи. В зале также присутствовали иностранные дипломаты.
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В ФРГ предложили ввести мораторий на строительство «Севпотока-2»

Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген считает, что введение моратория на строительство газопровода «Северный поток-2» требуется в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, ЕС и США. По его словам, данная мера не должна рассматриваться как инструмент санкций.
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Лавров посчитал Евросоюз ненадёжным партнёром для России

Возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС ненадёжный партнёр. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, всё чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания», — сказал министр.

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ВКС нанесли удар в Сирии в годовщину гибели пилота Филипова

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по лагерю чеченской террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ» в Сирии.
Цели располагались в провинции Идлиб на северо-западе страны. В результате ударов были уничтожены десятки боевиков, инструкторы-выходцы с Северного Кавказа, склад с боеприпасами и военной техникой. Издание уточняет, что операция прошла в годовщину гибели летчика Романа Филипова.
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Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей

Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн рублей. Женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков.
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В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого

Кадр из фильма «Впереди день»
Татьяна Иваненко, возлюбленная Владимира Высоцкого, скончалась в столице на 80-м году жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — сказал собеседник агентства.

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Ребенок погиб в Москве при попытке повторить челлендж в TikTok

В TikTok подростки описывают ощущения, связанные с нехваткой кислорода, и призывают других испытать то же самое. 21 января десятилетняя Антонелла из Палермо следовала инструкциям, пока не потеряла сознание. Ее сердце остановилось.
Соцсеть принесла соболезнования родным и заявила, что поможет в расследовании гибели.
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Максакова устроила скандал на российском ток-шоу

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире ток-шоу на "Первом канале".
Она приняла участие в передаче как приглашенный гость. Певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.
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В Гааге начались слушания по делу ЮКОСа

Прения сторон по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются от РФ выплаты более $50 млрд, начались в пятницу в Верховному суде Нидерландов. Заседание проходит в Гааге при соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией.
В начале своего выступления адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы.
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Россиянин Валуев получил 9 лет тюрьмы за госизмену

Гражданин России Александр Валуев приговорён к девяти годам лишения свободы по делу о государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Соответствующее решение в пятницу, 5 февраля, принял Нижегородский областной суд.
Отмечается, что Валуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как рассказали журналистам сотрудники пресс-службы Нижегородского областного суда, осуждённый проведёт в колонии строгого режима девять лет.
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Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
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В мире , Татьяна Иваненко , Роман Филипов , Алексей Навальный , Валерия Коваленко , Сергей Лавров , Мария Максакова-Игенбергс , Норберт Ретген , Анатолий Тихонов , Бундестаг , МИД , ЕС , ЮКОС , Госдума , ФСИН , Первый канал , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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