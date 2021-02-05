Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей 

Как пишет «Коммерсант» , с очередным ходатайством о продлении сроков содержания под стражей для пяти фигурантов громкого расследования о хищениях в Минэнерго в Басманный райсуд обратился старший следователь ГСУ СКР по особо важным делам Максим Бакун, известный благодаря целому ряду громких расследований.

Материалы, поступившие в суд еще 1 февраля, были «расписаны» судье Евгении Николаевой . В них речь шла о самом Анатолии Тихонове, его гражданской жене Валерии Коваленко, советнике чиновника Романе Рыжкове и двух знакомых — вице-президентах АО «Ланит» Викторе Серебрякове и Владимире Макарове . Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было возвращено в СК, а вместо него поступило новое — об изменении ранее избранной меры пресечения на домашний арест.

В результате было принято решение передать материал по Коваленко другой судье — Евгении Пироговой, а заключенную доставить для участия в заседании.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их заграницу.

Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших прудах. Остальных фигурантов, категорически отрицающих свою причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), суд оставил в СИЗО.

В сентябре сообщалось о задержании замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго России признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей.