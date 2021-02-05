Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Верховном суде Нидерландов начались слушания по делу ЮКОСа 

ТАСС и ещё 3 47 минут назад
Прения сторон по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются от РФ выплаты более $50 млрд, начались в пятницу в Верховному суде Нидерландов. Заседание проходит в Гааге при соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией.
В начале своего выступления адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы. "И дело тут не только в большой сумме, которая приближается к $60 млрд, — отметил он. — Данное разбирательство важно и с точки зрения того, как в дальнейшем будет применяться Договор к Энергетической хартии".
Конституционный суд разрешил не выплачивать $57 млрд по делу ЮКОСа
Адвокат также особо отметил, что разбирательство не касается отношений между РФ и Нидерландами. "Это вопрос права, — подчеркнул Мейер. — Апелляционный суд ранее отклонил российские аргументы. Однако мы считаем, что это было сделано на ошибочных основаниях".
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.
Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция — апелляционный суд Гааги — в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд В мае 2020 года стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.
ТАСС: последние новости
Съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь" решил начать процедуру импичмента Зеленскому Съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь" решил начать процедуру импичмента Зеленскому Спикер Палаты представителей США считает необходимыми новые санкции против России Спикер Палаты представителей США считает необходимыми новые санкции против России СМИ: Китай готовит к запуску в 2021 году мощнейшую ракету ZQ-2 частного производителя СМИ: Китай готовит к запуску в 2021 году мощнейшую ракету ZQ-2 частного производителя
Комментарии 46
В мире , Видео , ЮКОС , Гаага , Москва , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
00:18
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
Армия Войска
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
00:49
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
Происшествия Пожары
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение