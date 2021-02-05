Максакова устроила скандал на российском ток-шоу 

Она приняла участие в передаче как приглашенный гость. Певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.

После этого другие участники программы обвинили экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.