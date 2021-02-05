Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Максакова устроила скандал на российском ток-шоу 

РИА Новости 39 минут назад
Максакова устроила скандал на российском ток-шоу
Фото: ТАСС
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире ток-шоу на "Первом канале".
Она приняла участие в передаче как приглашенный гость. Певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.
Избиения и шантаж: Максакова рассказала о жизни с Тюриным
После этого другие участники программы обвинили экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.
Ранее Максакова сообщила журналистам, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве. В 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года экс-парламентария застрелили в центре Киева.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Последние новости
Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 30
Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , СКР , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
01:03
Задержаны убийцы женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
00:18
Су-24М разбомбили центр подготовки боевиков в Сирии
Армия Войска
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
00:49
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
Происшествия Пожары
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение