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Москва

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва 

РИА Новости 20 минут назад
Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось после перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Навальный изучал документы и общался с адвокатами.
Потерпевший участвует в слушании по видеосвязи. В зале также присутствуют иностранные дипломаты.
Навального доставили в суд по делу о клевете
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Ему вменяется клевета.
В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , ФСИН , РИА Новости
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