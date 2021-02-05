Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва 

Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось после перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Навальный изучал документы и общался с адвокатами.

Потерпевший участвует в слушании по видеосвязи. В зале также присутствуют иностранные дипломаты.

Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Ему вменяется клевета.

В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.

По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.