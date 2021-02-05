Ребенок погиб в Москве при попытке повторить челлендж в TikTok

В TikTok подростки описывают ощущения, связанные с нехваткой кислорода, и призывают других испытать то же самое. 21 января десятилетняя Антонелла из Палермо следовала инструкциям, пока не потеряла сознание. Ее сердце остановилось.

Соцсеть принесла соболезнования родным и заявила, что поможет в расследовании гибели. После этого Государственное управление Италии по защите персональных данных (GPOP) временно заблокировало аккаунты всех итальянских пользователей TikTok, чей возраст невозможно точно установить. По правилам пользователям не должно быть меньше 13 лет.

В тот же день в Москве задохнулся 11-летний школьник. Следователям его сестра рассказала, что до этого он пытался осуществить «фокус» с удушением из TikTok. Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» в отношении «неустановленных лиц».

Но в российском информационном поле пока не появлялось сообщений о блокировке аккаунтов несовершеннолетних из-за опасного челленджа. В России принято много административных и уголовных норм, чтобы исключить подобный контент, но они не работают, говорит глава юридической практики организации «Роскомсвобода» адвокат Саркис Дарбинян

Саркис Дарбинян, адвокат, глава юридической практики организации «Роскомсвобода»

«Неоднократно меняли законы об информации, закон о защите детей, были приняты отдельные нормы в Уголовный кодекс за призывы детей к каким-то незаконным действиям, но все это не работает в информационном потоке, который стремительно создается и распространяется среди множества социальных сетей, часть из которых вообще не находится на территории России и даже не подчиняется российским законам, несмотря на то что законы принимаются все строже и строже».

Современные нейросети и алгоритмы, вычленяющие запрещенный контент, неидеальны, их нетрудно обмануть. А предотвратить появление токсичных постов просто невозможно — до блокировки их видит и читает часть аудитории. А значит, челлендж будут повторять и продолжат выкладывать все новые видео. Комментирует гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

Станислав Ашманов, гендиректор компании «Нейросети Ашманова»

«Если, например, с порнографией крупнейшие площадки, социальные сети, хостинги и так далее научились бороться, причем тоже не без участия людей — модераторов, которые отсматривают контент, и опять же неидеально, то придумать кучу других видов контента, который точно экстремистский, вредный и так далее, можно очень много вариантов, и все это не предусмотришь в алгоритмах. Мы сами занимаемся анализом данных, и я не верю, что можно полностью автоматизировать процесс фильтрации для недопуска плохого контента. Человек всегда найдет способ обмануть этот алгоритм».

Развитие соцсетей привело к тому, что в них теперь подростки могут убедить других делать что угодно ради лайков и хайпа, отмечает психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.

Катерина Демина, психолог-консультант, специалист по детской психологии

«Доказать себе и всем, что я очень крутой, а в итоге, конечно, всемогущий, — это было всегда, и было до всех этих «тиктоков». Мы тоже прыгали с гаража на гараж, перебегали перед идущим поездом, съезжали на велосипеде с очень крутой горки. Что изменилось с тех пор — это количество зрителей. Съехал ты на велосипеде — сколько тебя увидело? Ну, трое твоих друзей. А сейчас тебя видят тысячи, и это сносит крышу очень сильно».

Раньше те самые трое друзей физически были рядом и могли подстраховать, оказать помощь, позвать взрослых. В соцсетях ребенок один: виртуальные друзья смотрят видео, которое для них скорее кино, чем реальность.

Ранее в соцсетях распространялись видео, на которых ребенка просили подпрыгнуть и сзади делали подсечку, дети падали затылком назад, часто на каменный пол. А несколько лет назад был популярен челлендж «Исчезни на сутки». Подросток внезапно пропадал из дома на 24 часа, а после его возвращения пропадал следующий участник опасной игры.