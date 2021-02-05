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Москва

Россиянина Валуева приговорили к 9 годам за госизмену 

News.ru 19 минут назад
Россиянин Валуев получил 9 лет тюрьмы за госизмену
Фото: ТАСС
Гражданин России Александр Валуев приговорён к девяти годам лишения свободы по делу о государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Соответствующее решение в пятницу, 5 февраля, принял Нижегородский областной суд.
Отмечается, что Валуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как рассказали журналистам сотрудники пресс-службы Нижегородского областного суда, осуждённый проведёт в колонии строгого режима девять лет. Инстанция назначила Валуеву последующее ограничение свободы сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил и в настоящий момент он обжалуется осуждённым, — цитирует сообщение ТАСС.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Валуева осенью 2019 года. Подробности дела не разглашаются.
Как ранее передавал NEWS.ru, житель Печоры Сергей Лыхмус приговорён Псковским областным судом к семи годам лишения свободы по делу о государственной измене.
Россиянин был арестован в августе 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, он собирал сведения, составляющие гостайну, и передавал их представителям зарубежных спецслужб
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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