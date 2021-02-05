В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко , возлюбленная Владимира Высоцкого, скончалась в столице на 80-м году жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — сказал собеседник агентства.

Осенью 2018 года СМИ сообщали, что у Иваненко отказали ноги. Она жила в одном из спальных районов Москвы и редко покидала квартиру.

Татьяна Иваненко была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке. Согласно информации из открытых источников, Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов. Вместе они никогда не жили, но часто ездили вместе в киноэкспедиции и на гастроли. Их роман продлился до середины 1970-х годов. Иваненко родила дочь Анастасию, которую Высоцкий не признал.