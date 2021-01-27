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Пока вы не уснули: Киев обратился в Интерпол по поиску летавших в Крым самолетов 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Киев обратился в Интерпол по поиску летавших в Крым самолетов
Фото: РИА Новости
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Украина занялась поисками летавших в Крым самолетов через Интерпол

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма обратилось в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине.
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Путин обвинил глобализацию в появлении «золотого процента» богачей

Президент России Владимир Путин заявил, что в результате глобализации доходы в развитых странах сосредоточились в руках одного процента населения, а все остальные граждане стали беднее.
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Суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей

Законодательное Собрание Приморского края
Уточняется, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Суд узнал, что Сопчук незаконно занимался бизнесом и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства.
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На Украине снесли последний памятник Ленину

Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области.
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Билл Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям как к войне

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. Заявление бизнесмена было включено в ежегодное послание фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
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В Италии врач убивал пациентов с COVID-19 ради свободных коек

В Италии главврача отделения скорой помощи заподозрили в убийстве зараженных коронавирусом пациентов. Полиция уверена, что преступления он совершал ради освобождения места для новых больных.
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Умер актер Юрий Лахин

Кадр из телесериала «Молодежка»
В Москве на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин. В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу.
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Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала

Инцидент произошел около 11 часов утра во вторник, 26 января, в районе мыса Хобой. По информации ведомства, группа путешественников на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро.
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Песков увидел риск возникновения дефицита продуктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности образования дефицита на фоне регулирования государством цен основных продуктов питания в крупных торговых сетях.
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На «Фукусиме-1» зафиксировали смертельно опасный уровень радиации

В Японии зоны чрезвычайно высокой радиоактивности были обнаружены в верхней части трёх пострадавших энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1», где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных в ходе аварии в марте 2011 года.
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Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
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В мире , Билл Гейтс , Юрий Лахин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Microsoft , Интерпол , РИА Новости , Reuters
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