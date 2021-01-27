Пока вы не уснули: Киев обратился в Интерпол по поиску летавших в Крым самолетов 

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Украина занялась поисками летавших в Крым самолетов через Интерпол
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма обратилось в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине.
Путин обвинил глобализацию в появлении «золотого процента» богачей
Президент России Владимир Путин заявил, что в результате глобализации доходы в развитых странах сосредоточились в руках одного процента населения, а все остальные граждане стали беднее.
Суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей
Законодательное Собрание Приморского края
Уточняется, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Суд узнал, что Сопчук незаконно занимался бизнесом и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства.
На Украине снесли последний памятник Ленину
Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области.
Билл Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям как к войне
Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. Заявление бизнесмена было включено в ежегодное послание фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
В Италии врач убивал пациентов с COVID-19 ради свободных коек
В Италии главврача отделения скорой помощи заподозрили в убийстве зараженных коронавирусом пациентов. Полиция уверена, что преступления он совершал ради освобождения места для новых больных.
Умер актер Юрий Лахин
Кадр из телесериала «Молодежка»
В Москве на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин. В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу.
Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала
Инцидент произошел около 11 часов утра во вторник, 26 января, в районе мыса Хобой. По информации ведомства, группа путешественников на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро.
Песков увидел риск возникновения дефицита продуктов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности образования дефицита на фоне регулирования государством цен основных продуктов питания в крупных торговых сетях.
На «Фукусиме-1» зафиксировали смертельно опасный уровень радиации
В Японии зоны чрезвычайно высокой радиоактивности были обнаружены в верхней части трёх пострадавших энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1», где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных в ходе аварии в марте 2011 года.