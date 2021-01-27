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Президент России Владимир Путин заявил, что в результате глобализации доходы в развитых странах сосредоточились в руках одного процента населения, а все остальные граждане стали беднее. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал во время выступления на Давосском форуме.

«Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний», — подчеркнул он.

По словам Путина, за последние 30 лет в некоторых развитых странах реальные доходы более половины граждан стагнировали, а образование и медицина подорожали.

«И знаете в какую величину? Втрое», — заявил российский президент.

По его мнению, миллионы жителей даже богатых стран «перестали видеть перспективу прибавления своих доходов».

Как сообщал «Рамблер», выступая на Давосском форуме, основной задачей России Путин назвал выход из бедности.