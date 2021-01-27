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Москва

«Ъ»: суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука 

Газета.Ru 27 минут назад
Суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей
Фото: Законодательное Собрание Приморского края
Замоскворецкий райсуд Москвы взыскал активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 38,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Суд узнал, что Сопчук незаконно занимался бизнесом и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства.
По мнению Генпрокуратуры, предприниматель фиктивно передал акции компании своей сестре Людмиле Стуковой.
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Депутат не принимал участие в разбирательстве. По слова его адвокатов, Сопчук не может быть ответчиком, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале.
Ранее Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
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Происшествия , Сергей Сопчук , Генпрокуратура РФ , Госдума , Газета "Коммерсантъ"
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