Суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей

Уточняется, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры . Суд узнал, что Сопчук незаконно занимался бизнесом и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства.

По мнению Генпрокуратуры, предприниматель фиктивно передал акции компании своей сестре Людмиле Стуковой.

Депутат не принимал участие в разбирательстве. По слова его адвокатов, Сопчук не может быть ответчиком, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале.

Ранее Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.