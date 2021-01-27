На «Фукусиме-1» зафиксировали смертельно опасный уровень радиации

Японии зоны чрезвычайно высокой радиоактивности были обнаружены в верхней части трёх пострадавших энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1», где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных в ходе аварии в марте 2011 года.

В докладе государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой говорится, что очаги особо высокой радиоактивности находятся в трёх энергоблоках в районе железобетонных колпаков, которые прикрывают сверху корпуса повреждённых реакторов, передаёт японское агентство Кyodo.

Издание уточняет, что уровень излучения там составляет несколько зивертов в час. Такой показатель всего за несколько часов способен убить человека. Наличие этих радиоактивных зон может ещё больше замедлить работы по демонтажу атомной станции.