Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма обратилось в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине, сообщило ведомство в среду в своем Telegram-канале.

"Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для поиска самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров", — говорится в сообщении. Отмечается также, что ведомство обратилось в Интерпол "для внесения 109 ранее арестованных самолетов — нарушителей в базу международного розыска".

В прокуратуре проинформировали о том, что "наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом". С целью выполнения арестов Киевом в иностранные государства направлены запросы о международной правовой помощи, добавлено в сообщении.