Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Прокуратура Украины обратилась в Интерпол для поиска самолетов, выполняющих рейсы в Крым 

ТАСС 25 минут назад
Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма обратилось в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине, сообщило ведомство в среду в своем Telegram-канале.

"Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для поиска самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров", — говорится в сообщении. Отмечается также, что ведомство обратилось в Интерпол "для внесения 109 ранее арестованных самолетов — нарушителей в базу международного розыска".

В прокуратуре проинформировали о том, что "наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом". С целью выполнения арестов Киевом в иностранные государства направлены запросы о международной правовой помощи, добавлено в сообщении.
В РФ ответили Украине на арест российских самолетов
Ранее Украина уже сообщила о том, что в стране были приняты решения о наложении арестов на 109 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым. В дальнейшем прокуратура просила об аресте еще 44 самолетов. В ведомстве поясняли эти меры тем, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. После этого полеты на полуостров Киев расценивает как нарушение правил международных полетов. Служба безопасности Украины расследует уголовные дела "по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее".
ТАСС: последние новости
На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей Мадуро объявил о начале производства национального препарата от коронавируса Мадуро объявил о начале производства национального препарата от коронавируса
Комментарии 53
В мире , Видео , Генпрокуратура РФ , СБУ , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
00:26
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
Происшествия
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
01:37
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение