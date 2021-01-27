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На Украине снесли последний памятник Ленину 

РИА Новости 10 минут назад
На Украине снесли последний памятник Ленину
Фото: РИА Новости
Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

"Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", — написал Поздняков на своей странице в Facebook.

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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