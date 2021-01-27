Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Врач из Италии убивал пациентов с COVID-19 ради свободных коек 

Vse42.ru и ещё 1 36 минут назад
В Италии врач убивал пациентов с COVID-19 ради свободных коек
Фото: Reuters
В Италии главврача отделения скорой помощи заподозрили в убийстве зараженных коронавирусом пациентов. Полиция уверена, что преступления он совершал ради освобождения места для новых больных.
Согласно данным местных СМИ, 47-летний глава отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри с началом пандемии коронавируса месяцами пропадал в "красной зоне", помогая зараженным. Когда Италия была мировым лидером по распространению инфекции, доктор подолгу не виделся с семьей.
В какой-то момент медсестры больницы, где работал врач, стали замечать за ним подозрительные вещи. Например, он мог потребовать принести ему сильнодействующие препараты, которые не подразумеваются при лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, он мог попросить оставить его наедине с тяжелобольным пациентом.
Россияне ужаснули врачей методами, которыми они лечат COVID-19
По данным прокуратуры, установлено как минимум два факта убийства. Власти считают, что врач ввел смертельные анестетики 61-летней женщине и 80-летнему мужчине. Также доктор может быть причастен еще к четырем смертям в больницах итальянской Ломбардии. Полиция полагает, что он убивал тех пациентов, которые, по его мнению, были безнадежными, чтобы освободить место для новых зараженных.
В настоящее время итальянский врач задержан. Все обвинения в свой адрес он отрицает. Об этом пишет La Repubblica.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Vse42.ru: последние новости
СК завершил расследование дела красноярского бизнесмена Быкова о заказном убийстве СК завершил расследование дела красноярского бизнесмена Быкова о заказном убийстве Пласт снега насмерть придавил девочку в калужской деревне при игре Пласт снега насмерть придавил девочку в калужской деревне при игре Москвич отстреливал кошек из окна своей иномарки Москвич отстреливал кошек из окна своей иномарки
Комментарии 5
Происшествия , Италия , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
00:26
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
Происшествия
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
00:15
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
Происшествия Новости Москвы
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
02:13
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение