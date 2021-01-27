В Италии врач убивал пациентов с COVID-19 ради свободных коек

Италии главврача отделения скорой помощи заподозрили в убийстве зараженных коронавирусом пациентов. Полиция уверена, что преступления он совершал ради освобождения места для новых больных.

Согласно данным местных СМИ, 47-летний глава отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри с началом пандемии коронавируса месяцами пропадал в "красной зоне", помогая зараженным. Когда Италия была мировым лидером по распространению инфекции, доктор подолгу не виделся с семьей.

В какой-то момент медсестры больницы, где работал врач, стали замечать за ним подозрительные вещи. Например, он мог потребовать принести ему сильнодействующие препараты, которые не подразумеваются при лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, он мог попросить оставить его наедине с тяжелобольным пациентом.

По данным прокуратуры, установлено как минимум два факта убийства. Власти считают, что врач ввел смертельные анестетики 61-летней женщине и 80-летнему мужчине. Также доктор может быть причастен еще к четырем смертям в больницах итальянской Ломбардии. Полиция полагает, что он убивал тех пациентов, которые, по его мнению, были безнадежными, чтобы освободить место для новых зараженных.