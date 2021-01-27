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Москва

Умер актер из «Молодежки» и «Вечного зова» 

Мария Иванова 24 минуты назад
Умер актер Юрий Лахин
Фото: кадр из фильма
В Москве на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда.
В комментарии порталу E1.RU Коляда рассказал, что в последнее время Лахин серьезно болел.
По словам актрисы Ольги Битюцкой, в декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу.

«Там, к сожалению, не смогли ничем помочь. Он месяц там пробыл и сегодня утром умер», — рассказала актриса.

Юрий Лахин родился на Украине, в детстве переехал на Урал и позже стал ведущим актером Свердловского академического театра драмы.
Скончался артист Валерий Хлевинский
Он снялся в сериалах «Молодежка», «Ликвидация», «Вечный зов», фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других картинах.
Как писал «Рамблер», коронавирус унес жизнь художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких. Он скончался 14 января на 72-м году жизни.
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Комментарии 5
Общество , Юрий Лахин , Валерий Хлевинский , Николай Коляда
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