Умер актер Юрий Лахин

Все новости на карте

В комментарии порталу E1.RU Коляда рассказал , что в последнее время Лахин серьезно болел.

По словам актрисы Ольги Битюцкой, в декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу.

«Там, к сожалению, не смогли ничем помочь. Он месяц там пробыл и сегодня утром умер», — рассказала актриса.

Юрий Лахин родился на Украине, в детстве переехал на Урал и позже стал ведущим актером Свердловского академического театра драмы.

Он снялся в сериалах «Молодежка», «Ликвидация», «Вечный зов», фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других картинах.