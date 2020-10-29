Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пока вы в маске: Путин решил судьбу локдауна в России 

Сергей Василенок 31 минуту назад

Установлен максимум по числу заражений COVID в России

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Читать новость полностью

Власти задумались о бесплатных масках для россиян

Бюджет, заложенный на организацию праздников, фестивалей и зарубежных визитов, предложил пустить на закупку средств индивидуальной защиты для россиян депутат Госдумы Никита Березин.
Читать новость полностью

В России коронавирус сравнили с "испанкой"

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус нового типа с так называемой «испанкой». Речь об испанском гриппе, эпидемия которого длилась с 1918 года по 1920 год.
Читать новость полностью

Путин решил судьбу локдауна в России

Президент России Владимир Путин исключил запуск общенационального локдауна в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Читать новость полностью

Власти Москвы высказались о введении пропусков

В Москве пока не планируется введение пропускного режима из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Читать новость полностью

От коронавируса вылечились еще 3780 человек

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 3780 пациентов, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 303 831, сообщает столичный оперативный штаб, со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.
Читать новость полностью

У летучих мышей в России нашли коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Читать новость полностью
Комментарии 18
В мире , Видео , Анастасия Ракова , Владимир Путин , Владимир Чуланов , Госдума , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Минздрав РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Эрдоган указал Путину «красную черту» Турции на Кавказе
Эрдоган указал Путину «красную черту» Турции на Кавказе
Видео
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение