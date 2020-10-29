Пока вы в маске: Путин решил судьбу локдауна в России 

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Бюджет, заложенный на организацию праздников, фестивалей и зарубежных визитов, предложил пустить на закупку средств индивидуальной защиты для россиян депутат Госдумы Никита Березин.

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус нового типа с так называемой «испанкой». Речь об испанском гриппе, эпидемия которого длилась с 1918 года по 1920 год.

Президент России Владимир Путин исключил запуск общенационального локдауна в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Москве пока не планируется введение пропускного режима из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 3780 пациентов, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 303 831, сообщает столичный оперативный штаб, со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.