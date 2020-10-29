Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост увеличился до 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 366 против 346 днем ранее. Это так же максимум за все время пандемии. Всего из-за коронавируса в РФ умер 27 301 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 1,73%, следует из данных штаба.