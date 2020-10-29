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В России коронавирус сравнили с «испанкой» 

Ferra.ru 1 час назад
В России коронавирус сравнили с «испанкой»
Фото: Ferra
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус нового типа с так называемой «испанкой». Речь об испанском гриппе, эпидемия которого длилась с 1918 года по 1920 год.

”Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении”, — поделился профессор с изданием РИА Новости.

В то же время, по мнению специалиста, эпидемический потенциал выше у коронавирусной инфекции, чем у обычного гриппа. На это намекает высокий индекс распространения. Именно в этой связи COVID-19 с легкостью распространился и повлек за собой пандемию.
В России за все время пандемии, коронавирусом заболели 1 563 976 человек. Из них вылечилось 1 171 301, тогда как умерло 26 935. 29 октября было зафиксировано 17 717 новых случаев инфицирования.
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Наука и техника , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости
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