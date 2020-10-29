В России коронавирус сравнили с «испанкой» 

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус нового типа с так называемой «испанкой». Речь об испанском гриппе, эпидемия которого длилась с 1918 года по 1920 год.

”Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении”, — поделился профессор с изданием РИА Новости.

В то же время, по мнению специалиста, эпидемический потенциал выше у коронавирусной инфекции, чем у обычного гриппа. На это намекает высокий индекс распространения. Именно в этой связи COVID-19 с легкостью распространился и повлек за собой пандемию.