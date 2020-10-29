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В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России 

РИА Новости и ещё 5 18 минут назад
У летучих мышей в России нашли коронавирус
Фото: depositphotos.com
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
В конце августа сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно", — сказала Сперанская.

Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанская.
Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости
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