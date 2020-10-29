От коронавируса вылечились еще 3780 человек

Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 3780 пациентов, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 303 831, сообщает столичный оперативный штаб, со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову

«Ещё 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831 человека», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 28 октября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 16 202 — до 1 563 976. За весь период выздоровел 1 171 301 человек, зарегистрировано 26 935 летальных исходов, связанных с коронавирусом.