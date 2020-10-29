Власти задумались о бесплатных масках для россиян

Бюджет, заложенный на организацию праздников, фестивалей и зарубежных визитов, предложил пустить на закупку средств индивидуальной защиты для россиян депутат Госдумы Никита Березин. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой

По подсчётам депутата, только в федеральном бюджете примерная сумма сэкономленных средств в результате отказа от фестивалей, праздников и загранпоездок составляет более 6–7 млрд рублей.

Поддержать идею готовы в большинстве фракций, аргументируя это тем, что правительство должно помочь людям соблюдать масочный режим, а не штрафовать за его несоблюдение, пишут «Известия».

Правительство совместно с региональными органами власти предпринимает меры по предотвращению распространения инфекции. Одной из них является обязательное использование средств индивидуальной защиты в общественных местах — масок и перчаток, которые необходимо менять каждые два-три часа. Обязывая граждан под угрозой штрафов их использовать, органы власти возлагают на них дополнительные финансовые расходы, — говорится в обращении на имя Голиковой.

Березин пояснил, что работающему человеку только на маски (при условии их правильного использования) нужно 3–4 тысячи рублей. Парламентарий рассказал, что есть примеры, когда пенсионеры и неимущие стирали одноразовые маски или использовали каждую по пять-шесть дней.

Проблема с масочным режимом в России в том, что многие носят одну маску по две-три недели и выбрасывают только тогда, когда она придёт в негодность. Казалось бы, это копеечная история, но люди, получающие разные доходы, всё равно хотят сэкономить. Было бы неплохо, если бы появилась возможность получать бесплатные маски хотя бы где-то, например в торговых сетях или метро, может быть, через какие-то общественные организации и волонтёров, — поделился мнением глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Как писал NEWS.ru ранее, каждый раз, заходя в новое помещение, необходимо надевать чистое защитное средство и менять одноразовые маски перед входом в новое помещение. Об этом заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.