Власти Москвы высказались о введении пропусков 

Москве пока не планируется введение пропускного режима из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Сегодня там были опубликованы ответы на главные вопросы о коронавирусе. Одним из таких вопросов авторы материала сочли вопрос о том, будет ли введен пропускной режим. В ответе на него сказано, что сейчас этого делать не планируется.

Также на сайте мэра столицы сказано, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем; что подтвержденной информации о заболевании животных ею нет; что, по мнению энтомологов, насекомые не могут быть переносчиками COVID-19; что коронавирус не может попасть в квартиру при проветривании и по вентиляции; что он может оставаться на предметах от нескольких часов до нескольких дней.