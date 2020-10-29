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Власти Москвы высказались о введении пропусков 

Артём Кульша 33 минуты назад
В Москве пока не планируется введение пропускного режима из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Сегодня там были опубликованы ответы на главные вопросы о коронавирусе. Одним из таких вопросов авторы материала сочли вопрос о том, будет ли введен пропускной режим. В ответе на него сказано, что сейчас этого делать не планируется.
Собянин продлил меры по COVID-19 в Москве
Также на сайте мэра столицы сказано, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем; что подтвержденной информации о заболевании животных ею нет; что, по мнению энтомологов, насекомые не могут быть переносчиками COVID-19; что коронавирус не может попасть в квартиру при проветривании и по вентиляции; что он может оставаться на предметах от нескольких часов до нескольких дней.
Вчера, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить новые ограничения из-за распространения COVID-19, но и действующие не будут отменены. В данной связи до 8 ноября было продлено дистанционное обучение учеников 6-11 классов, а закрытие городских учреждений дополнительного образования и подведомственных правительству Москвы детских досуговых организаций, требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, домашний режим для людей старше 65 лет и хронических больных и действие системы чек-ин — до 29 ноября.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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