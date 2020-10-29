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Путин решил судьбу локдауна в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Путин решил судьбу локдауна в России
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин исключил запуск общенационального локдауна в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По словам главы государства, в стране есть четкое понимание, как бороться с пандемией без жестких карантинных мер.
Ранее об отсутствии необходимости локдауна в стране заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что закрыть страну на два месяца и «ничего не делать», что было оправдано в марте, сегодня уже нельзя. При этом, по словам медика, у врачей есть полное осознание, как бороться с инфекцией и ее последствиями, а у граждан — доступ к всевозможным средствам защиты.
Экс-главный санитарный врач отметил, что меры для борьбы с эпидемией необходимо принимать в соответствии с эпидемической ситуацией. В этой связи он подчеркнул, что российские власти логично наделили регионы правом принимать решения самостоятельно.
Вместе с тем эксперты вирусологи полагают, что в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса в России еще более накалится. Так, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев отметил, что количество инфицированных за все время пандемии может перевалить за 3 миллиона человек.
По состоянию на конец октября в России с начала пандемии было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Это не предел, считает Лукашев.
По его словам, в будущем эту цифру можно будет смело умножать на 2. При этом журналисты отмечают, что статистика может не отображать реальное положение дел в стране из-за отказа медиков тестировать людей с симптомами COVID-19.
Специалисты, знакомые с состоянием рынка диагностики, утверждают, что в России не хватает тестов.
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Комментарии 22
Политика , Геннадий Онищенко , Владимир Путин , Госдума
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