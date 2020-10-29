Путин решил судьбу локдауна в России 

По словам главы государства, в стране есть четкое понимание, как бороться с пандемией без жестких карантинных мер.

Геннадий Онищенко. Ранее об отсутствии необходимости локдауна в стране заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Государственной думы РФ

Он подчеркнул, что закрыть страну на два месяца и «ничего не делать», что было оправдано в марте, сегодня уже нельзя. При этом, по словам медика, у врачей есть полное осознание, как бороться с инфекцией и ее последствиями, а у граждан — доступ к всевозможным средствам защиты.

Экс-главный санитарный врач отметил, что меры для борьбы с эпидемией необходимо принимать в соответствии с эпидемической ситуацией. В этой связи он подчеркнул, что российские власти логично наделили регионы правом принимать решения самостоятельно.

Вместе с тем эксперты вирусологи полагают, что в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса в России еще более накалится. Так, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев отметил, что количество инфицированных за все время пандемии может перевалить за 3 миллиона человек.

По состоянию на конец октября в России с начала пандемии было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Это не предел, считает Лукашев.

По его словам, в будущем эту цифру можно будет смело умножать на 2. При этом журналисты отмечают, что статистика может не отображать реальное положение дел в стране из-за отказа медиков тестировать людей с симптомами COVID-19.

Специалисты, знакомые с состоянием рынка диагностики, утверждают, что в России не хватает тестов.