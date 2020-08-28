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Судьба Белоруссии. Главное

Пока вы не уснули: раскрыто будущее Курил 

Сергей Василенок 36 минут назад
Пока вы не уснули: решено будущее Курил
Фото: РИА Новости
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Дело Навального: анонсирован всеевропейский ответ РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального.
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Западные СМИ: «Россия обманула мир»

Зарубежные СМИ назвали неожиданностью то, что Москва после распада Советского Союза оказалась способной так быстро не только вернуть свои позиции, но и создать новый мощный подводный флот.
В частности, военные эксперты обнародовали свои аналитические выкладки на страницах ресурса Sohu, передаёт издание Слово и Дело.
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Депутата Госдумы обвинили в огромной взятке

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и экс-главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой.
По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
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Российский патруль жестко наказал американцев

Можно с определенным юмором представить эту картину. По дороге на северо-востоке Сирии пылит российская патрульная группа, в составе которой два БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К» и автомобиль «Урал» — выполняют поставленную задачу. С воздуха её прикрывают вертолёты.
При вхождении в зону контроля Международной антитеррористической коалиции (МАК), ну, то есть в ту часть страны, которую незаконно занимают американцы, колонну начинают преследовать два бронеавтомобиля MRAP с надписью US ARMY на борту. А вскоре дорогу перекрывают ещё две подобные машины под звёздно-полосатым флагом.
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Россия подала сигнал НАТО

Российская подлодка могла всплыть близ Аляски в ответ на участившиеся полеты самолетов-разведчиков США и НАТО, чтобы обозначить — "мы тоже не дремлем", считает бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) Виктор Кравченко.
О всплытии подлодки ВМФ РФ ранее объявило Северное командование ВС США, причем, по сообщению американских военных, в случае необходимости они готовы были помочь российским морякам.
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От Гродно ждут предательства Белоруссии

Лукашенко в очередной раз заявил о том, что над Гродненской областью витает угроза − ее хотят забрать назад поляки. Действительно, этот регион выделился в ходе протестов, более того, это самая необычная область Белоруссии, от которой ждут вспышки национализма и сепаратизма. Оправданы ли эти страхи? И может ли Гродно стать «белорусским Крымом», являясь «белорусским Львовом»?
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"Должен покинуть Россию в течение трех дней"

Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии в РФ, который должен покинуть страну в течение трех дней. Об этом заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней. Именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", — говорится в сообщении министерства.

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Раскрыто будущее Курил после решения Абэ

В случае ухода в отставку главы правительства Японии Синдзо Абэ переговоры по Курильским островам могут зайти в тупик и будут приостановлены. Такого мнения придерживается руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, — цитирует эксперта РИА Новости.

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ЕС заблокировал принятое в пользу РФ решение

Евросоюз подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы ВТО, принятое в пользу РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

"Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по "энергокорректировкам", тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы", — говорится в сообщении.

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Немецкая клиника рассказала о состоянии Навального

Представители берлинской клиники Charite, в которой в настоящее время с подозрением на отравление находится российский блогер Алексей Навальный, вервые за долгое время прокомментировали состояние оппозиционера, сообщает РИА Новости.
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Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
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В мире , Вадим Белоусов , Синдзо Абэ , Валерий Кистанов , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Виктор Кравченко , Михаил Юревич , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Госдума , Справедливая Россия , РАН , Межгосударственный авиационный комитет , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия
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