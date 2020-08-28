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Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Россия подала сигнал НАТО
Фото: РИА Новости
Российская подлодка могла всплыть близ Аляски в ответ на участившиеся полеты самолетов-разведчиков США и НАТО, чтобы обозначить — "мы тоже не дремлем", считает бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) Виктор Кравченко.
О всплытии подлодки ВМФ РФ ранее объявило Северное командование ВС США, причем, по сообщению американских военных, в случае необходимости они готовы были помочь российским морякам.
Между тем источник в Тихоокеанском флоте (ТОФ) РФ рассказал РИА Новости, что недалеко от Аляски всплыл атомный подводный крейсер "Омск", участвующий в военных учениях, причем никакой нештатной ситуации не произошло.

"Самолеты [страны НАТО] все время посылают, а наши их перехватывают вблизи наших воздушных границ. Это нормальное функционирование, посмотрите — последнее время над Балтикой, над Черным морем их очень много было. Мы показываем, что тоже не дремлем, что находимся там, где хотим, вот и все", — заявил Кравченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская субмарина не заходила в территориальные воды, а значит, и не нарушала международное право. Следовательно, она имеет полное право там находиться, считает адмирал.
Накануне ТОФ сообщал, что по плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" флагман флота ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в Беринговом море совместную ракетную стрельбу по морским целям.
"Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". Обе ракеты поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.
Полеты самолетов-разведчиков НАТО и дружественных альянсу стран у российских границ, особенно в европейской части, в последнее время действительно участились. Так, только за прошедшую неделю Минобороны РФ сообщало о перехватах самолетов-разведчиков США, Швеции, Германии и других стран над Черным и Балтийскими морями.
За неделю до этого, согласно данным газеты Вооруженных Сил РФ "Красная звезда", к границам РФ приблизились 40 иностранных самолетов-разведчиков и 14 разведывательных беспилотников.
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Комментарии 1
Армия , Виктор Кравченко , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , Аляска , США
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