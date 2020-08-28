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Судьба Белоруссии. Главное

От Гродно ждут предательства Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
От Гродно ждут предательства Белоруссии
Фото: «TUT.BY»
Лукашенко в очередной раз заявил о том, что над Гродненской областью витает угроза − ее хотят забрать назад поляки. Действительно, этот регион выделился в ходе протестов, более того, это самая необычная область Белоруссии, от которой ждут вспышки национализма и сепаратизма. Оправданы ли эти страхи? И может ли Гродно стать «белорусским Крымом», являясь «белорусским Львовом»?

«Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно».

Эти слова Александра Лукашенко об угрозе для Гродненщины с польской стороны далеко не первые в своем роде. Ранее он уже заявлял о желании соседей «оттяпать хотя бы клочок» от региона, причем в Гродно же и заявлял: неделю назад в городе был организован митинг сторонников президента с его личным участием. В тот же день Лукашенко сменил в области губернатора, им стал онколог и бывший глава минздрава Владимир Караник.
Особенно сильно Батька негодовал из-за того, что во время оппозиционных митингов в Гродно был поднят польский флаг. Тонкость в том, что этого флага, помимо президента, никто больше не видел, о нем не писали СМИ, не сообщали блогеры, нет ни фото, ни видео. Тем не менее Лукашенко потребовал «навести порядок за два дня».
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Даже если забыть про Польшу хотя бы на минуту, логика в этих речах все равно будет, причем железная. Сейчас Лукашенко находится в конфликте с многотысячной оппозиционной улицей — настолько большой, что ее нельзя игнорировать, но признавать, что это конфликт между президентом и народом немыслимо (ведь, по официальной версии, более 80% народа Батьку поддерживает). Следовательно, это не народ, не простые рабочие, это что-то другое.
Версии о том, что именно, Лукашенко меняет по три раза за неделю. Сперва «майданчик» должны были организовать интервенты из России, оплаченные Газпромом. Потом крайними были назначены «безработные и наркоманы». Пару дней спустя Лукашенко вернулся к версии с интервентами и марионетками, но прописка кукловодов изменилась: Литва, Польша, впоследствии Запад в целом, в последние дни — конкретно Евросоюз.
Только Украина, хотя там концентрация специалистов по цветным революциям самая высокая в мире, у Батьки вне подозрений (но вряд ли это надолго, учитывая, что Киев решил заморозить все контакты с 