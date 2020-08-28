От Гродно ждут предательства Белоруссии 

Лукашенко в очередной раз заявил о том, что над Гродненской областью витает угроза − ее хотят забрать назад поляки. Действительно, этот регион выделился в ходе протестов, более того, это самая необычная область Белоруссии , от которой ждут вспышки национализма и сепаратизма. Оправданы ли эти страхи? И может ли Гродно стать «белорусским Крымом », являясь «белорусским Львовом »?

«Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно».

Владимир Караник. Эти слова Александра Лукашенко об угрозе для Гродненщины с польской стороны далеко не первые в своем роде. Ранее он уже заявлял о желании соседей «оттяпать хотя бы клочок» от региона, причем в Гродно же и заявлял: неделю назад в городе был организован митинг сторонников президента с его личным участием. В тот же день Лукашенко сменил в области губернатора, им стал онколог и бывший глава минздрава

Особенно сильно Батька негодовал из-за того, что во время оппозиционных митингов в Гродно был поднят польский флаг. Тонкость в том, что этого флага, помимо президента, никто больше не видел, о нем не писали СМИ, не сообщали блогеры, нет ни фото, ни видео. Тем не менее Лукашенко потребовал «навести порядок за два дня».

Даже если забыть про Польшу хотя бы на минуту, логика в этих речах все равно будет, причем железная. Сейчас Лукашенко находится в конфликте с многотысячной оппозиционной улицей — настолько большой, что ее нельзя игнорировать, но признавать, что это конфликт между президентом и народом немыслимо (ведь, по официальной версии, более 80% народа Батьку поддерживает). Следовательно, это не народ, не простые рабочие, это что-то другое.

Версии о том, что именно, Лукашенко меняет по три раза за неделю. Сперва «майданчик» должны были организовать интервенты из России , оплаченные Газпромом . Потом крайними были назначены «безработные и наркоманы». Пару дней спустя Лукашенко вернулся к версии с интервентами и марионетками, но прописка кукловодов изменилась: Литва , Польша, впоследствии Запад в целом, в последние дни — конкретно Евросоюз