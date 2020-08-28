Депутата Госдумы обвинили в огромной взятке

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.

Общая сумма полученной преступной группой взятки, по данным ведомства, составила более трех миллиардов рублей.

В начале декабря Госдума лишила Белоусова неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело. Депутат не согласился с предъявленными обвинениями, а на вопрос, откуда появилась такая большая сумма, заявил, что "не брал таких денег".