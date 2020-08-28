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Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей 

РИА Новости и ещё 10 21 минуту назад
Депутата Госдумы обвинили в огромной взятке
Фото: kirov-portal.ru
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и экс-главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой.
По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
Общая сумма полученной преступной группой взятки, по данным ведомства, составила более трех миллиардов рублей.
В начале декабря Госдума лишила Белоусова неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело. Депутат не согласился с предъявленными обвинениями, а на вопрос, откуда появилась такая большая сумма, заявил, что "не брал таких денег".
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Происшествия , Вадим Белоусов , Михаил Юревич , Генпрокуратура РФ , Госдума , Справедливая Россия , Челябинск
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