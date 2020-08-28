Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

«Россия обманула мир»: за рубежом поражены, что РФ стремительно создала мощный подводный флот 

Свободная пресса и ещё 1 21 минуту назад
Западные СМИ: «Россия обманула мир»
Фото: РИА Новости
Зарубежные СМИ назвали неожиданностью то, что Москва после распада Советского Союза оказалась способной так быстро не только вернуть свои позиции, но и создать новый мощный подводный флот.
В частности, военные эксперты обнародовали свои аналитические выкладки на страницах ресурса Sohu, передаёт издание Слово и Дело.
Адмирал оценил всплытие российской АПЛ у Аляски
В Sohu указали на тот факт, что жёсткое давление со стороны условного Запада не только «не склонило Россию к покорности», но и, в какой-то мере, ускорило оснащение ею подводного флота.
Специалисты подчёркивают, что в его составе уже находятся пять стратегических малошумных атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" и ещё три на подходе.

«Можно только сказать, что Россия обманула весь мир», — заключили в Sohu.

Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Свободная пресса: последние новости
В Минобороны назвали США виновными в ДТП с военными бронеавтомобилями в Сирии В Минобороны назвали США виновными в ДТП с военными бронеавтомобилями в Сирии Двое российских военных ранены в Сирии Двое российских военных ранены в Сирии Россия нанесла авиаудар по боевикам после гибели российского генерала Россия нанесла авиаудар по боевикам после гибели российского генерала
Армия , Войска , Оружие , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Видео
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
01:52
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение