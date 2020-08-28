Западные СМИ: «Россия обманула мир»

Зарубежные СМИ назвали неожиданностью то, что Москва после распада Советского Союза оказалась способной так быстро не только вернуть свои позиции, но и создать новый мощный подводный флот.

В частности, военные эксперты обнародовали свои аналитические выкладки на страницах ресурса Sohu, передаёт издание Слово и Дело.

В Sohu указали на тот факт, что жёсткое давление со стороны условного Запада не только «не склонило Россию к покорности», но и, в какой-то мере, ускорило оснащение ею подводного флота.

Специалисты подчёркивают, что в его составе уже находятся пять стратегических малошумных атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" и ещё три на подходе.