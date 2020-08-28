Дело Навального: анонсирован всеевропейский ответ РФ

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Меркель не исключила общеевропейской реакции на инцидент с Навальным 

ТАСС 14 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального.

"Когда у нас будет больше ясности об обстоятельствах [ухудшения здоровья Навального], мы попытаемся, так же, как это было в случае со Скрипалем, инициировать европейскую реакцию", — сказала Меркель.

Канцлер считает, что инцидент с россиянином — "это не только германская проблема". Одновременно она признала, что возможности властей ФРГ по прояснению причин ухудшения здоровья Навального "ограничены".
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику Charite в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Германия
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