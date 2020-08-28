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«В коме на ИВЛ»: клиника прервала молчание о состоянии Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Представители берлинской клиники Charite, в которой в настоящее время с подозрением на отравление находится российский блогер Алексей Навальный, вервые за долгое время прокомментировали состояние оппозиционера, сообщает РИА Новости.
По словам немецких медиков, Навальный по-прежнему находится в состоянии комы. Он всё так же подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Симптомы отравления веществом из группы ингибиторов холиэстеразы, которое было обнаружено в организме блогера, постепенно ослабевают, добавили врачи.
Состояние Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое, однако, какими будут последствия для здоровья от его текущего положения, врачи до сих пор сказать не могут.
По данным немецкого издания Der Spiegel, сотрудники берлинской клиники на днях запрсили помощи экспертов по ядам и отравляющим веществам. Содействие медикам окажут представители закрытого военного лабораторного комплекса по фармакологии и токсикологии в Мюнхене. Кроме того, немецкие врачи попросили о сотрудничестве британских экспертов, которые занимались отравлением бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
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Общество , Видео , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , ГРУ , РИА Новости
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