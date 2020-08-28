Представители берлинской клиники Charite, в которой в настоящее время с подозрением на отравление находится российский блогер Алексей Навальный , вервые за долгое время прокомментировали состояние оппозиционера, сообщает РИА Новости.

По словам немецких медиков, Навальный по-прежнему находится в состоянии комы. Он всё так же подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Симптомы отравления веществом из группы ингибиторов холиэстеразы, которое было обнаружено в организме блогера, постепенно ослабевают, добавили врачи.

Состояние Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое, однако, какими будут последствия для здоровья от его текущего положения, врачи до сих пор сказать не могут.