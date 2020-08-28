Раскрыто будущее Курил после решения Абэ

Валерий Кистанов. В случае ухода в отставку главы правительства Японии Синдзо Абэ переговоры по Курильским островам могут зайти в тупик и будут приостановлены. Такого мнения придерживается руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН

Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он напомнил, что Абэ персонально делал ставку на президента РФ Владимира Путина . По словам японского премьера, только они с российским лидером способны решить проблему островов.

Эксперт также усомнился в том, что позиция Токио по Курилам ощутимо изменится с приходом нового премьера. Пост главы правительства могут занять бывшие министры иностранных дел Таро Коно или Фумио Кисида, которые были «рупором» Абэ и выполняли его волю. Если кабмин возглавит бывший министр обороны Сигэру Исиба, то позиция Японии станет несколько жёстче. Однако принципиальных изменений не намечается — Токио по-прежнему будет настаивать на возвращении островов, считая, что Россия владеет ими незаконно. И только после этого будет подписан мирный договор.