Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Эксперт спрогнозировал ход переговоров по Курилам после ухода Абэ 

News.ru и ещё 6 21 минуту назад
Раскрыто будущее Курил после решения Абэ
Фото: ТАСС
В случае ухода в отставку главы правительства Японии Синдзо Абэ переговоры по Курильским островам могут зайти в тупик и будут приостановлены. Такого мнения придерживается руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он напомнил, что Абэ персонально делал ставку на президента РФ Владимира Путина. По словам японского премьера, только они с российским лидером способны решить проблему островов.
Отношения РФ и Японии оказались под угрозой
Эксперт также усомнился в том, что позиция Токио по Курилам ощутимо изменится с приходом нового премьера. Пост главы правительства могут занять бывшие министры иностранных дел Таро Коно или Фумио Кисида, которые были «рупором» Абэ и выполняли его волю. Если кабмин возглавит бывший министр обороны Сигэру Исиба, то позиция Японии станет несколько жёстче. Однако принципиальных изменений не намечается — Токио по-прежнему будет настаивать на возвращении островов, считая, что Россия владеет ими незаконно. И только после этого будет подписан мирный договор.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
News.ru: последние новости
МИД РФ вызвал посла Норвегии в связи с высылкой российского дипломата МИД РФ вызвал посла Норвегии в связи с высылкой российского дипломата Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета Украина наращивает агентуру в России Украина наращивает агентуру в России
Комментарии 28
Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Валерий Кистанов , Владимир Путин , РАН , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео