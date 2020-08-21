Пока вы не уснули: Кремль сделал заявление по Белоруссии

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Резкое ухудшение самочувствия блогера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, вызванного резким снижением сахара в крови, заявил главврач омской больницы скорой помощи 1 Александр Мураховский. Заявление медика цитирует ТАСС.

«Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», - заявил главврач.

Оппозиция не смогла убедить мировое сообщество признать Светлану Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube, заявил бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало

Стало известно, что 47-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Гули погиб сразу после телефонного разговора с Москвой. Об этом сообщает издание «Москва-Баку.RU».

Когда 25-летний киллер Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский вошел в номер Гули, тот разговаривал по телефону со своим должником, который вовремя не заплатил дань — поставщик овощей на московский рынок «Фуд-Сити» не перечислил пять миллионов рублей.

Гули попрощался с бизнесменом, дал ему срок до завтра, а в случае дальнейшей задержки пообещал «порвать» торговца прямо в его павильоне. Хан дал Гули договорить и после этого стал стрелять.

Грузия отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны-2008, до возвращения Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель премьер-министра по России Зураб Абашидзе , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этого пока не происходит, поэтому в повестке дня не стоит вопрос восстановления дипломатических отношений», – отметил он.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют?

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считается одним из архитекторов той политики, которая привела страну в нынешний тупик. Последовательный русофоб и сторонник «пути в Европу», он системно рушил отношения с Москвой и закрывал глаза на работу западных НКО в республике.

Альфа-банк с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро в 0,1% от суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка, сообщила пресс-служба банка.

"С 1 сентября 2020 года в Альфа-банке изменятся условия обслуживания счетов в евро. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета", — говорится в сообщении.

Вор в законе Мераб Джангвеладзе , известный как Сухумский — лидер сухумского воровского клана — остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире. Об этом в пятницу, 21 августа, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Москва готова сделать все возможное для урегулирования в Белоруссии, если руководство республики этого захочет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.

Как сообщает источник Лайфа, в октябре прошлого года артист на своем авто Jeep Grand Cherokee наехал на другую машину.

На снимках запечатлен джип Ефремова, который практически полностью припаркован на тротуаре. Рядом с ним в кепке стоит водитель авто, в которое въехал актер. По словам собеседника издания, что артисту удалось откупиться от мужчины.

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Супруга оппозиционера Алексея Навального написала обращение к президенту России Владимиру Путину , попросив разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», —говорится в обращении Юлии Навальной, размещенном в Twitter.

Момент гибели российского военного советника, генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. Запись публикует телеграм-канал «Вестник Дамаска».