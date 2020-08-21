Жена Навального обратилась к Путину 

«Рамблер» писал, что Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание Навального отвезли в реанимацию. Позже стало известно, что он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.

Жена Алексея Навального обратилась сегодня к президенту России, заявив, что ее мужу

«нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия».

«С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», —говорится в обращении Юлии Навальной, размещенном в Twitter. pic.twitter.com/BofzRT9CG3— Alexey Navalny (@navalny) August 21, 2020

Ранее стало известно, что в Омск прибыл самолет, готовый доставить Навального в клинику Charite в Берлине. Однако собранный в омской больнице консилиум с московскими специалистами пришел к выводу, что состояние пациента не позволяет его транспортировку.