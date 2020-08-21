Жена Навального обратилась к Путину 

Супруга оппозиционера Алексея Навального написала обращение к президенту России Владимиру Путину, попросив разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание Навального отвезли в реанимацию. Позже стало известно, что он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.
Жена Алексея Навального обратилась сегодня к президенту России, заявив, что ее мужу
«нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия».
«С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», —говорится в обращении Юлии Навальной, размещенном в Twitter.
pic.twitter.com/BofzRT9CG3— Alexey Navalny (@navalny) August 21, 2020
Ранее стало известно, что в Омск прибыл самолет, готовый доставить Навального в клинику Charite в Берлине. Однако собранный в омской больнице консилиум с московскими специалистами пришел к выводу, что состояние пациента не позволяет его транспортировку.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывоз Алексея Навального для лечения за рубеж должны разрешить медики, иных препятствий для этого нет.