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Гибель российского генерала в Сирии попала на видео 

Lenta.ru 30 минут назад
Момент гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. Ролик с места ЧП появился в Telegram-канале «Вестник Дамаска».
На кадрах видно, что колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее идут несколько человек, один из которых говорит на русском. В тот момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что погибший россиянин участвовал в освобождении Пальмиры. На момент гибели выполнял обязанности старшего для группы военных советников, помогавших сирийцам в Дейр-эз-Зоре.
О гибели Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.
Следственный комитет России завел по факту произошедшего уголовное дело.
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Комментарии 22
Армия , Видео , Мухаммад Тайсар , Вячеслав Гладких , СКР , Сирия
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