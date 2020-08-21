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Белоруссия в огне. Главное

Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии 

ТАСС и ещё 2 26 минут назад
Москва готова сделать все возможное для урегулирования в Белоруссии, если руководство республики этого захочет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", — сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.

Возбуждение уголовных дел

Российская сторона не будет давать оценки возбуждению уголовных дел в Белоруссии, это суверенное дело республики, заявил Песков.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела после создания Координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.

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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Москва
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