"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела после создания Координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.