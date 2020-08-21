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Белоруссия в огне. Главное

Белорусская оппозиция признала поражение 

Алиса Селезнёва и ещё 13 28 минут назад
Оппозиция не смогла убедить мировое сообщество признать Светлану Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube, заявил бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 17 августа она объявила, что готова выступить национальным лидером.
Ставка на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Сегодня Цепкало в ходе пресс-конференции отметил, что ему тоже пришлось покинуть Белоруссию.

«Мы пытались сконцентрироваться на зарубежном информационном поле. И задача стояла, прежде всего, убедить общественность, и западноевропейскую, и российскую, рассказать им, что происходит в республике», — пояснил он.

Однако, по словам Валерия Цепкало, оппозиции не удалось добиться того, чтобы Светлана Тихановская была признана «единственным законно избранным президентом», а Лукашенко объявлен персоной нон-грата.

«Я еще раз говорю, не все получилось у нас, но, как говорят, «добивайся невозможного — получишь что-то, на что ты можешь в конце концов рассчитывать», — пояснил он.

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В мире , Видео , Кавказ , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко
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