Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 27 минут назад
Грузия отказала России в отношениях
Фото: Reuters
Грузия отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны-2008, до возвращения Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель премьер-министра по России Зураб Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя интервью главы МИД России Сергея Лаврова газете «Труд», в котором тот высказался о перспективах урегулирования с Грузией, Зураб Абашидзе сказал, что Тбилиси «заинтересован в решении тяжелейших проблем в отношениях с Россией, связанных, в первую очередь, с „оккупированными территориями“, но это должно произойти на основании принципов международного права и с уважением суверенитета Грузии».

«Этого пока не происходит, поэтому в повестке дня не стоит вопрос восстановления дипломатических отношений», — отметил он.

Он считает, что без «серьезного прорыва» отношения восстановлены не будут.
Кроме того, по его словам, Грузия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, прерванного Москвой в прошлом году из-за антироссийских акций в Тбилиси.

«Вопрос возобновления полетов следует рассматривать в эпидемиологическом контексте», — заявил спецпред.

Он также сказал, что Грузия «глубоко заинтересована» в продолжении переговоров с Россией в рамках Женевских международных консультаций по Кавказу, которые проводятся после войны при посредничестве ЕС, ОБСЕ, ООН и США.
Глава МИД России Сергей Лавров, в частности, сказал: «В России … неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией. Мы всецело поддерживаем инициированный в 2012 году правительством альянса „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ курс на нормализацию двусторонних отношений. Наша установка — чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет. А вот нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов. К сожалению, наметившаяся положительная динамика была во многом перечеркнута событиями июня-июля 2019 года в Тбилиси, когда в ответ на провокацию грузинских национал-радикалов указом президента России был введен временный запрет на воздушные перевозки в Грузию. Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях».
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски Главным врагом России в Минске считают не того человека Главным врагом России в Минске считают не того человека Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье
Комментарии 49
Кавказ , В мире , Зураб Абашидзе , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ОБСЕ , ООН , Газета "Труд" , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в Белоруссии застал Запад врасплох
Кризис в Белоруссии застал Запад врасплох
В Белоруссии силовики выстрелили в живот женщине
В Белоруссии силовики выстрелили в живот женщине
«Роскосмос» назвал стоимость пуска ракеты «Амур»
«Роскосмос» назвал стоимость пуска ракеты «Амур»
Предположительный диагноз Навального сообщили его жене
Предположительный диагноз Навального сообщили его жене
Видео
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение