Назван новый лидер преступного мира

«Думаю, что самой большой неожиданностью [убийство] стало для самого Гули. Многое предрекали ему именно такой финал, но не думали, что развязка наступит так скоро. Гули знал своих врагов, но откуда придет смерть, не узнал. Сам приблизил к себе своего убийцу и его застрелили в затылок», — рассказала Гефтер.