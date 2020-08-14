Пока вы не уснули: России пообещали новый кризис 

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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Миллионы россиян могут стать невыездными

Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД , услугам ЖКХ и кредитам. Читать новость полностью

России пригрозили санкциями из-за событий в Белоруссии

Удар НАТО по России провалился

В дни протестов в Белграде лобби НАТО и Запада предприняли еще одну неудачную попытку вбить клин между Сербией и Россией. Запад активно влияет на сербские СМИ, чтобы они организованно транслировали ложные сообщения о том, кто стоял за волнениями, и организует травлю России. Читать новость полностью

ЦИК окончательно определился с новым главой Белоруссии

Зеленский отказал Лукашенко

"Его пытали": как Лукашенко поступает с оппозицией

Ефремова уличили в страшном обмане

Ишемический инсульт актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, оказался выдумкой. Однако актер продолжает находиться в Боткинской больнице в Москве. Читать новость полностью

Ургант обратился к белорусам

Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram высказал слова поддержки в адрес протестующих против переизбрания Александра Лукашенко граждан Белоруссии. Читать новость полностью

Турецкие отели обрадовали россиян