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Президентские выборы, как сообщал «Рамблер», состоялись в Белоруссии 9 августа. Сегодня Центральная комиссия по выборам объявила их окончательные результаты.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Белоруссии избран Лукашенко», — сообщили там.

Сегодня Тихановская распространила обращение, в котором назвала подсчет голосов на выборах нечестным, обвинила действующую власть в превращении мирного протеста граждан в кровавую бойню и призвала своих соотечественников защитить свой выбор и свободу законными ненасильственными методами.