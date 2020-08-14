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Белоруссия в огне. Главное

Убедительная победа Лукашенко: ЦИК сказал последнее слово 

Артём Кульша и ещё 32 29 минут назад
Александр Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, объявила Центральная комиссия Белоруссии по выборам.
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Президентские выборы, как сообщал «Рамблер», состоялись в Белоруссии 9 августа. Сегодня Центральная комиссия по выборам объявила их окончательные результаты.
Согласно им, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, переводчица Светлана Тихановская — 10,12%, бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая — 1,68%, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,21%, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергей Черечень — 1,14%, против всех проголосовали 4,59% избирателей.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Белоруссии избран Лукашенко», — сообщили там.

Сегодня Тихановская распространила обращение, в котором назвала подсчет голосов на выборах нечестным, обвинила действующую власть в превращении мирного протеста граждан в кровавую бойню и призвала своих соотечественников защитить свой выбор и свободу законными ненасильственными методами.
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В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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