Александр Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, объявила Центральная комиссия Белоруссии по выборам.
Президентские выборы, как сообщал «Рамблер», состоялись в Белоруссии 9 августа. Сегодня Центральная комиссия по выборам объявила их окончательные результаты.
Согласно им, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, переводчица Светлана Тихановская — 10,12%, бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая — 1,68%, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,21%, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергей Черечень — 1,14%, против всех проголосовали 4,59% избирателей.
«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Белоруссии избран Лукашенко», — сообщили там.
Сегодня Тихановская распространила обращение, в котором назвала подсчет голосов на выборах нечестным, обвинила действующую власть в превращении мирного протеста граждан в кровавую бойню и призвала своих соотечественников защитить свой выбор и свободу законными ненасильственными методами.