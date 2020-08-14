Турецкие отели сделали подарок россиянам 

Стоимость размещения в отелях в Турции снизилась на 20-25%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
1 августа, как сообщал «Рамблер», власти России начали возобновлять международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В этот день оно было восстановлено в том числе с Турцией. На днях состоялась официальная встреча в рамках пресс-тура, который приурочен к возобновлению чартерной программы в Турцию.
В ходе нее генеральный директор туристического оператора «TUI Россия» Тарас Демура рассказал, что в настоящее время в этой стране открыто около 40% отелей, а стоимость размещения в них ниже по сравнению с августом 2019 года в среднем на 20-25%.
«В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, в этом году — 500-560 долларов», — сообщил он.
Также генеральный директор «TUI Россия» высказал мнение, что до конца ноября Турцию посетят около 1,2 миллиона граждан России. В свою очередь, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян выразил уверенность, что примерно 1,7 миллиона туристов из России посетят Турцию до конца туристического сезона.
«Первые туристы скоро вернутся и развеют страхи тех, которые пока опасаются ехать. Они расскажут, что система "все включено" осталась такой же, как и ранее, а за неношение масок в отелях не берут никаких штрафов», — сообщил он.