Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Мировые лидеры начинают отказывать Лукашенко 

Павел Тиунов и ещё 5 9 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский воздержится от поездок в Белоруссию. Пока в республике не стабилизируется ситуация с протестами, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Ранее Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить страну в октябре, сообщает ТАСС.
Кулеба заявил, что любое объявление о визите в Минск в сложившейся ситуации выглядело бы опрометчивым. Он подчеркнул, что Зеленский не планирует поездки в Белоруссию, пока власти не стабилизируют ситуацию в республике, выйдя на диалог с обществом.
Меркель осудила ситуацию в Белоруссии
По мнению украинского министра, искать общий язык с митингующими чиновникам необходимо «с минимальными потерями», как со стороны белорусских граждан, так и со стороны силовиков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал события в Белоруссии. Он выразил надежду на то, что в результате белорусы найдут мирный и демократический выход из конфликта. Он также рекомендовал властям воздержаться от насилия и необоснованных задержаний. Украинцам, по его словам, далеко не все равно, что происходит в республике.
Комментарии 95
В мире , Видео , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержали виновных в незаконном обналичивании денег
В Москве задержали виновных в незаконном обналичивании денег
Пентагон заинтересовался НЛО
Пентагон заинтересовался НЛО
«Батька лупит собственный народ дубинками»
«Батька лупит собственный народ дубинками»
В Москве ожидается небольшой дождь
В Москве ожидается небольшой дождь
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение