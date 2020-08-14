Кулеба заявил, что любое объявление о визите в Минск в сложившейся ситуации выглядело бы опрометчивым. Он подчеркнул, что Зеленский не планирует поездки в Белоруссию, пока власти не стабилизируют ситуацию в республике, выйдя на диалог с обществом.

По мнению украинского министра, искать общий язык с митингующими чиновникам необходимо «с минимальными потерями», как со стороны белорусских граждан, так и со стороны силовиков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал события в Белоруссии. Он выразил надежду на то, что в результате белорусы найдут мирный и демократический выход из конфликта. Он также рекомендовал властям воздержаться от насилия и необоснованных задержаний. Украинцам, по его словам, далеко не все равно, что происходит в республике.