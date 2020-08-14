«Это обычная песня Польши про то, что Россия является экзистенциальным врагом и, соответственно, ее надо наказать», — прокомментировал в тот же день Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).