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Белоруссия в огне. Главное

Россию назвали врагом и призвали ввести против нее санкции 

Артём Кульша и ещё 18 14 минут назад
Польский истеблишмент призвал ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии, потому что считает Россию экзистенциальным врагом. Об этом политолог Вадим Трухачев заявил RT.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера польский депутат Европейского парламента (ЕП) Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции за события в Белоруссии против России, чтобы нейтрализовать роль российского вмешательства в белорусские дела и позволить белорусам самостоятельно строить демократию.

«Это обычная песня Польши про то, что Россия является экзистенциальным врагом и, соответственно, ее надо наказать», — прокомментировал в тот же день Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Также он высказал мнение, что и другие страны Европейского союза (ЕС), позиция которых антироссийская, например, Литва, сделают попытку развернуть международное обсуждение событий в Белоруссии в сторону нападок на Россию.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Вадим Трухачев , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент
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