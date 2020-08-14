Польский истеблишмент призвал ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии, потому что считает Россию экзистенциальным врагом. Об этом политолог Вадим Трухачев заявил RT.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера польский депутат Европейского парламента (ЕП) Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции за события в Белоруссии против России, чтобы нейтрализовать роль российского вмешательства в белорусские дела и позволить белорусам самостоятельно строить демократию.
«Это обычная песня Польши про то, что Россия является экзистенциальным врагом и, соответственно, ее надо наказать», — прокомментировал в тот же день Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
Также он высказал мнение, что и другие страны Европейского союза (ЕС), позиция которых антироссийская, например, Литва, сделают попытку развернуть международное обсуждение событий в Белоруссии в сторону нападок на Россию.